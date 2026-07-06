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"Анчелотти теперь плохой тренер, что ли?" Мостовой - о вылете Бразилии

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Бразилии от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:2).
Фото: Getty Images
"Считаю, что для Бразилии это очень сильный удар. Думаю, из 10 девять точно думали, что Бразилия пройдет такую Норвегию. Рад за тренера Норвегии, у которого была тяжелейшая судьба.

Что касается Бразилии, нам теперь обвинять Анчелотти, что их парень пенальти не забил? Он теперь плохой тренер, что ли? Просто такие высказывания я тоже слышал", - сказал Мостовой.

Матч между сборными Бразилии и Норвегии в рамках 1/8 финала чемпионата мира состоялся вчера, 5 июля. Игра проходила на стадионе "Метлайф" (Ист-Ратерфорд, США) и завершилась победой норвежской национальной команды со счетом 2:1. Дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд, в составе бразильцев отличился Неймар.

Напомним, на 14-й минуте полузащитник Бруно Гимарайнс не сумел реализовать пенальти в ворота норвежцев.

Источник: "Чемпионат"

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