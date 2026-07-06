Агент Лички ответил, согласится ли специалист работать в Первой Лиге

- Не думаю, что Марцелу сейчас будет интересно работать в Первой лиге. Он уже был там и добился результата.
Его цель: клуб с задачами, ему интересно бороться за самые высокие места и трофеи, - приводит слова Николаева "РБ Спорт".
Марцел Личка работал в "Оренбурге" с 2020 по 2023 год и выводил клуб из Первой Лиги в Российскую Премьер-Лигу. Также он был главным тренером московского "Динамо", турецкого "Фатих Карагюмрюк" и белорусского "Динамо" Брест.
Чешский специалист становился чемпионом Белоруссии и обладателем Суперкубка страны, а также завоевывал бронзовые медали чемпионата России со столичным "Динамо".