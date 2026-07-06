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Аршавин: на данный момент у "Зенита" нет конкурентов в борьбе за чемпионство

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о конкурентах "Зенита" в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Аршавина, сейчас у "Зенита" нет конкурентов в борьбе за чемпионство.

- На данный момент вообще нет ни одной такой команды.

"Спартак" — в теории, если купит 2–3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего, - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Напомним, что по итогам минувшего сезона петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России, серебряные медали завоевал "Краснодар", а бронзовые - московский "Спартак".

В матче за Суперкубок России команда Сергея Семака сыграет с красно-белыми - столичный клуб завоевал Кубок России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Краснодаром".

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