Аршавин: на данный момент у "Зенита" нет конкурентов в борьбе за чемпионство

- На данный момент вообще нет ни одной такой команды.
"Спартак" — в теории, если купит 2–3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего, - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, что по итогам минувшего сезона петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России, серебряные медали завоевал "Краснодар", а бронзовые - московский "Спартак".
В матче за Суперкубок России команда Сергея Семака сыграет с красно-белыми - столичный клуб завоевал Кубок России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Краснодаром".