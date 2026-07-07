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Аршавин высказал свое отношение к возвращению Шварца в "Динамо"

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о работе Сандро Шварца с московским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Честно, когда он был в "Динамо", мне нравилось, как играла команда. И как он себя вел. О нем только позитивные воспоминания сохранились.

Как получится сейчас — не могу сказать", - сказал Аршавин.

Московское "Динамо" объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды этим летом. Ранее немецкий специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

Новый сезон РПЛ стартует в конце июля. В первом туре чемпионата команда Шварца примет у себя дома самарские "Крылья Советов".

Источник: "Матч ТВ"

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