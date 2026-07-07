Определились три пары 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Бельгии обеспечила себе участие в четвертьфинале чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

В матче 1/8 финала "красные дьяволы" уверенно обыграли США со счетом 4:1.



Таким образом, на турнире уже определились три четвертьфинальные пары. Франция сыграет с Марокко, Норвегия встретится с Англией, а Испания поборется за выход в полуфинал с Бельгией.



Последний участник 1/4 финала станет известен после матчей Аргентина - Египет и Швейцария - Колумбия.