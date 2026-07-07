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Бельгия разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Бельгии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира - 2026. В матче 1/8 финала команда уверенно обыграла США со счетом 4:1.
Фото: ФИФА
Главным героем встречи стал Шарль де Кетеларе, оформивший дубль. Единственный мяч сборной США забил Малик Тилльман.

Во втором тайме преимущество "красных дьяволов" увеличил Ханс Ванакен, а уже в компенсированное время окончательный счет установил Ромелу Лукаку.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Бельгии встретится с Испанией. Поединок состоится 10 июля.

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