Бельгия разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Бельгии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира - 2026. В матче 1/8 финала команда уверенно обыграла США со счетом 4:1.

Фото: ФИФА

Главным героем встречи стал Шарль де Кетеларе, оформивший дубль. Единственный мяч сборной США забил Малик Тилльман.



Во втором тайме преимущество "красных дьяволов" увеличил Ханс Ванакен, а уже в компенсированное время окончательный счет установил Ромелу Лукаку.



В четвертьфинале чемпионата мира сборная Бельгии встретится с Испанией. Поединок состоится 10 июля.