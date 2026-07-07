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В "Торпедо" озвучили задачи команды на сезон 2026/2027

Генеральный директор "Торпедо" Владимир Леонченко рассказал, какие перед московским клубом стоят задачи.
Фото: ФК "Торпедо"
"Конечно, перед "Торпедо" в предстоящем сезоне обязательно стоит задача выхода в РПЛ.

Важно видеть желание самих футболистов. При нашей модели должны быть максимально мотивированные игроки как в личном плане в развитии своей карьеры, так и в решении общих задач. Команда должна показывать интересный, зрелищный и результативный футбол", сказал Леонченко.

По итогам прошлого сезона московское "Торпедо" финишировало в середине турнирной таблицы, заняв девятое место. От зоны стыковых матчей за право побороться за выход в Российскую Премьер-Лигу черно-белых отделили 10 очков. В 34 сыгранных турах "автозаводцы" одердали 12 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, забив при этом 37 голов и 39 мячей пропустив.

Сезон 2026/2027 Первой лиги начнется для "Торпедо" 13 июля гостевой игрой против екатеринбургского "Урала".

Источник: ТАСС

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