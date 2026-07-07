Балогун попал в стартовый состав США на фоне громкого скандала

Определились стартовые составы сборных США и Бельгии на матч 1/8 финала чемпионата мира - 2026.

Фото: Getty Images

США: Фриз, Дест, Ричардс, Робинсон, Рим, Фримен, Адамс, Маккенни, Тилльман, Пулишич, Балогун.



Бельгия: Куртуа, Мехеле, Де Кёйпер, Кастань, Нгой, Тилеманс, Раскин, Онана, Троссард, Лукебакио, Де Кетеларе.



Отметим, что нападающий Фоларин Балогун, вокруг которого в последние дни разгорелся громкий скандал, появится в стартовом составе американской команды. Ранее ФИФА временно приостановила его дисквалификацию после удаления в матче с Боснией и Герцеговиной, несмотря на протест со стороны Бельгии.



Победитель этой встречи в четвертьфинале сыграет со сборной Испании.