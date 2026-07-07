Дзюба высказал свое отношение к новому формату ЧМ

Фото: сборная России

"Мне не совсем нравится эта идея. Условно, у Месси было 13 голов за три чемпионата мира, а сейчас у него уже семь за один. Потому что очень много пассажиров приехало", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ"

Текущий чемпионат мира впервые проходит в обновленном формате, при котором в турнире принимают участие 48 национальных сборных. Данное количество команд было поделено на 12 групп. Также в плей-офф добавилась стадия 1/16 финала.Напомним, ЧМ-2026 проходит в эти дни в США, Канаде и Мексике. Финал мундиаля состоится 19 июля.