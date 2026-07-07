В "Торпедо" рассказали, когда планируют открыть новый стадион на 15 тысяч зрителей

"Мы планируем провести первый матч на новом стадионе как можно скорее, но не раньше осени. Вместимость арены составит 15 тысяч зрителей.
На стадионе будет искусственное поле", - цитирует Леонченко ТАСС.
В 2020 году было решено реконструировать стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, который был возведен в 1959 году как тренировочная база для одноименной футбольной команды. Со временем спортивный объект устарел, что и стало причиной его обновления.
В сезоне 2025/26 Первой лиги "Торпедо" проведет свой первый матч 13 июля на выезде против "Урала".