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В "Торпедо" рассказали, когда планируют открыть новый стадион на 15 тысяч зрителей

Генеральный директор "Торпедо" Владимира Леонченко ответил, когда команда сможет провести первый матч на обновленной арене.
Фото: ФК "Торпедо"
"Мы планируем провести первый матч на новом стадионе как можно скорее, но не раньше осени. Вместимость арены составит 15 тысяч зрителей.

На стадионе будет искусственное поле", - цитирует Леонченко ТАСС.

В 2020 году было решено реконструировать стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, который был возведен в 1959 году как тренировочная база для одноименной футбольной команды. Со временем спортивный объект устарел, что и стало причиной его обновления.

В сезоне 2025/26 Первой лиги "Торпедо" проведет свой первый матч 13 июля на выезде против "Урала".

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