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Рахимич завершил стажировку в "Зените"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич рассказал, как прошла стажировка в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
"Очень классно и интересно. Здорово, что можно пройти стажировку в таком большом клубе, как "Зенит", который на протяжении последнего десятка лет почти все время побеждает в чемпионатах России.

Рад возможности увидеть инфраструктуру, как все устроено в тренировочном центре. Кроме того, приятно было встретиться с людьми, с которыми и против которых сам играл в свое время", - сказал Рахимич.

Элвир Рахимич проходил трехдневную стажировку в петербургском "Зените" на базе клуба в Удельной.

Напомним, Рахимич играл за московский ЦСКА с 2001 по 2014 год. На счету бывшего опорного полузащитника 347 матчей за "армейцев" во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и сделал 14 результативных передач. В красно-синей футболке Рахимич стал одинм из самых титулованных легионеров в России, завоевав 18 трофеев.

После окончания карьеры футболиста он работал в академии ЦСКА с 2014 по 2022 год. Кроме того, в период с 2021 по 2023 год он был ассистентом тренера сборной Боснии и Герцеговины.

Источник: "Матч ТВ"

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