Червиченко не верит в дальнейший успех Норвегии на ЧМ-2026

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Краснодар" официально объявил об уходе Сперцяна
3
Воробьев: "Спартак"? Есть желание остаться в "Локомотиве"
2
"Балтика" отправила 11 безответных мячей в ворота турецкого клуба
1
Трансфер Сперцяна в "Аль-Ахли" близок к завершению - источник
1
Агент Олусегуна – о будущем игрока: он пригодится любому клубу РПЛ
3
Главные новости
Матчи
13
Скрыть
Сегодня (8)
Завтра (2)
Вчера (3)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
США
1 - 4
1
4
Бельгия
Завершен
Аргентина
19:00
Египет
Не начат
Швейцария
23:00
Колумбия
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Балтика
11 - 0
11
0
Ыспартаспор
Завершен
Динамо Мх
1 - 0
1
0
Химнасия
1 тайм
Динамо
16:30
Оренбург
Не начат
Факел
17:30
Ростов
Не начат
Балтика
18:00
Тиквеш
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Мексика
2 - 3
2
3
Англия
Завершен
Португалия
0 - 1
0
1
Испания
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Акрон
3 - 1
3
1
Ротор
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит
19:00
Нефтчи Фергана
Не начат
Спартак
20:30
Рубин
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Червиченко не верит в дальнейший успех Норвегии на ЧМ-2026
Сегодня, 12:29
Андрей Червиченко
не считает сборную Норвегии претендентом на самые высокие места на ЧМ-2026, несмотря на сенсационную победу над Бразилией.
Фото: ФИФА
По мнению экс-президента "
Спартака
", нынешний успех скандинавов во многом связан с эмоциональным подъемом команды.
- Норвежцы, конечно, добротные, но команда больше куражная. Когда Норвегия нарвётся на команду, которая умеет хорошо тактически играть и держать мяч, они поедут домой на север, - цитирует функционера
"Матч ТВ"
.
Напомним, в 1/8 финала мундиаля команда Столе Сольбаккена обыграла Бразилию со счетом 2:1. Следующим соперником норвежцев станет сборная Англии, матч пройдет 11 июля в Майами.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Андрей Червиченко
Сборная Норвегии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
3
-1