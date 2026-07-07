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Червиченко не верит в дальнейший успех Норвегии на ЧМ-2026

Андрей Червиченко не считает сборную Норвегии претендентом на самые высокие места на ЧМ-2026, несмотря на сенсационную победу над Бразилией.
Фото: ФИФА
По мнению экс-президента "Спартака", нынешний успех скандинавов во многом связан с эмоциональным подъемом команды.

- Норвежцы, конечно, добротные, но команда больше куражная. Когда Норвегия нарвётся на команду, которая умеет хорошо тактически играть и держать мяч, они поедут домой на север, - цитирует функционера "Матч ТВ".

Напомним, в 1/8 финала мундиаля команда Столе Сольбаккена обыграла Бразилию со счетом 2:1. Следующим соперником норвежцев станет сборная Англии, матч пройдет 11 июля в Майами.

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