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Отец Оздоева высказался после перехода сына в "Краснодар"

Отец Магомеда Оздоева Мустафа выразил уверенность, что переход полузащитника в "Краснодар" окажется успешным.
Фото: ФК "Краснодар"
По его словам, футболист находится в хорошей физической форме и способен помочь новой команде в борьбе за самые высокие места.

- Думаю, всё получится. Магомед достаточно выносливый. Всё нормально будет. Главное в футболе сегодня - твое физическое состояние, о чём и нынешний чемпионат мира говорит. Желаю, чтобы всё сложилось у него. Пусть борется за чемпионство и хорошую игру покажет, - передаёт слова Мустафы Оздоева "Матч ТВ".

Последние несколько сезонов 33-летний хавбек защищал цвета греческого ПАОК. Теперь Оздоев продолжит карьеру в "Краснодаре", который по итогам прошлого сезона завоевал серебряные медали РПЛ, а годом ранее впервые в своей истории стал чемпионом России.

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