Губерниев: Роналду ещё с Дзюбой поспорит за влияние в мировом футболе

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- В невероятном восхищении мы все от игры и величия Криштиану Роналду ! Вот уж кто гений игры и выдающийся профессионал. Роналду еще с Дзюбой поспорит за влияние в мировом футболе, - написал Губерниев.

После вылета сборной Португалии с чемпионата мира комментатор саркастично отозвался о португальском форварде, сравнив его с Артемом Дзюбой.Сборная Португалии завершила борьбу за трофей после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала. Ранее Губерниев уже неоднократно критиковал 41-летнего нападающего, заявляя, что португальцам следовало отказаться от ставки на своего многолетнего лидера.