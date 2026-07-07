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Губерниев: Роналду ещё с Дзюбой поспорит за влияние в мировом футболе

Очередной пост Дмитрия Губерниева в телеграм-канале вновь оказался посвящен Криштиану Роналду.
Фото: ФИФА
После вылета сборной Португалии с чемпионата мира комментатор саркастично отозвался о португальском форварде, сравнив его с Артемом Дзюбой.

- В невероятном восхищении мы все от игры и величия Криштиану Роналду! Вот уж кто гений игры и выдающийся профессионал. Роналду еще с Дзюбой поспорит за влияние в мировом футболе, - написал Губерниев.

Сборная Португалии завершила борьбу за трофей после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала. Ранее Губерниев уже неоднократно критиковал 41-летнего нападающего, заявляя, что португальцам следовало отказаться от ставки на своего многолетнего лидера.

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