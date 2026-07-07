Команда Андрея Талалаева сегодня разгромила турецкий "Ыспартаспор" со счетом 11:0.
Встреча завершилась раньше запланированного времени - на 70-й минуте. Организаторы приняли такое решение из-за высокой температуры воздуха.
19-летний Дмитрий Никитин отправил в ворота соперника шесть мячей. Еще дважды отличился Фахд Муфи, дубль оформил Иван Беликов, а один гол записал на свой счет Тентон Йенне.
По итогам прошлого сезона РПЛ "Балтика" набрала 46 очков и финишировала на шестом месте. Новый сезон стартует в конце июля.
"Балтика" отправила 11 безответных мячей в ворота турецкого клуба
"Балтика" продолжает серию летних контрольных матчей.
Фото: ФК "Балтика"