"Балтика" отправила 11 безответных мячей в ворота турецкого клуба

"Балтика" продолжает серию летних контрольных матчей.

Фото: ФК "Балтика"

Команда Андрея Талалаева сегодня разгромила турецкий "Ыспартаспор" со счетом 11:0.



Встреча завершилась раньше запланированного времени - на 70-й минуте. Организаторы приняли такое решение из-за высокой температуры воздуха.



19-летний Дмитрий Никитин отправил в ворота соперника шесть мячей. Еще дважды отличился Фахд Муфи, дубль оформил Иван Беликов, а один гол записал на свой счет Тентон Йенне.



По итогам прошлого сезона РПЛ "Балтика" набрала 46 очков и финишировала на шестом месте. Новый сезон стартует в конце июля.