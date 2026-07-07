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"Балтика" отправила 11 безответных мячей в ворота турецкого клуба

"Балтика" продолжает серию летних контрольных матчей.
Фото: ФК "Балтика"
Команда Андрея Талалаева сегодня разгромила турецкий "Ыспартаспор" со счетом 11:0.

Встреча завершилась раньше запланированного времени - на 70-й минуте. Организаторы приняли такое решение из-за высокой температуры воздуха.

19-летний Дмитрий Никитин отправил в ворота соперника шесть мячей. Еще дважды отличился Фахд Муфи, дубль оформил Иван Беликов, а один гол записал на свой счет Тентон Йенне.

По итогам прошлого сезона РПЛ "Балтика" набрала 46 очков и финишировала на шестом месте. Новый сезон стартует в конце июля.

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