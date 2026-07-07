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Трансфер Сперцяна в "Аль-Ахли" близок к завершению - источник

Переход Эдуарда Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли" вышел на финальную стадию.
Фото: ФК "Краснодар"
Как пишет Аrriyadiyah, полузащитник уже прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с новым клубом. По информации источника, медосмотр состоялся вечером 6 июля в одной из клиник Лиссабона. Теперь 26-летнему футболисту остается поставить подпись под соглашением с командой из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" согласовал продажу Сперцяна за 25 миллионов евро. Ожидается, что хавбек будет зарабатывать около шести миллионов евро в год без учета бонусов.

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