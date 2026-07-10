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Джикия рассказал, в каком чемпионате он мог оказаться зимой

Защитник "Локомотива" Георгий Джикия ответил, из какого чемпионата на него выходили с предложением зимой.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Джикии, ему поступало предложение из Китая зимой.

- Зимой было предложение из Китая — интересное и по сроку, и по финансам. Но ехать туда я не захотел.

В начале года все проанализировал и решил, что нужно возвращаться в Россию. Слава богу, получилось. Может, чуйка сработала, - цитирует Джикию "СЭ".

В прошлом сезоне Георгий Джикия выступал за турецкий "Антальяспор" - он вышел на поле в 17 встречах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Летом текущего года центральный защитник на правах свободного агента присоединился к московскому "Локомотиву" и подписал контракт на один год. Ранее Джикия выступал за столичный "Спартак", подмосковные "Химки", нальчикский "Спартак" и пермский "Амкар", также защитник был игроком сборной России.

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