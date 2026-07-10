Джикия рассказал, в каком чемпионате он мог оказаться зимой

- Зимой было предложение из Китая — интересное и по сроку, и по финансам. Но ехать туда я не захотел.
В начале года все проанализировал и решил, что нужно возвращаться в Россию. Слава богу, получилось. Может, чуйка сработала, - цитирует Джикию "СЭ".
В прошлом сезоне Георгий Джикия выступал за турецкий "Антальяспор" - он вышел на поле в 17 встречах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.
Летом текущего года центральный защитник на правах свободного агента присоединился к московскому "Локомотиву" и подписал контракт на один год. Ранее Джикия выступал за столичный "Спартак", подмосковные "Химки", нальчикский "Спартак" и пермский "Амкар", также защитник был игроком сборной России.