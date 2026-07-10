Франция обыграла Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Команда Дидье Дешама обыграла Марокко со счетом 2:0 в матче 1/4 финала.



В первом тайме Килиан Мбаппе мог вывести французов вперед, но не реализовал пенальти на 28-й минуте. После перерыва капитан "трёхцветных" всё же открыл счет, а вскоре ассистировал Усману Дембеле, который удвоил преимущество.



В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Испания - Бельгия.