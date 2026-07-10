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Франция
2 - 0 2 0
МароккоЗавершен

Франция обыграла Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Команда Дидье Дешама обыграла Марокко со счетом 2:0 в матче 1/4 финала.

В первом тайме Килиан Мбаппе мог вывести французов вперед, но не реализовал пенальти на 28-й минуте. После перерыва капитан "трёхцветных" всё же открыл счет, а вскоре ассистировал Усману Дембеле, который удвоил преимущество.

В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Испания - Бельгия.

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