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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
2 - 0 2 0
МароккоЗавершен

Мбаппе не реализовал пенальти в матче 1/4 финала ЧМ

Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти в матче 1/4 финала ЧМ против Марокко.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Килиан слабо пробил в правый от себя угол, позволив Буну намертво накрыть мяч.

На данный момент счет к 29-й минуте 0:0.

Напомним, выигравшая команда встретится в полуфинале с Испанией или Бельгией.

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