Мбаппе не реализовал пенальти в матче 1/4 финала ЧМ

Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти в матче 1/4 финала ЧМ против Марокко.

Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"

Килиан слабо пробил в правый от себя угол, позволив Буну намертво накрыть мяч.



На данный момент счет к 29-й минуте 0:0.



Напомним, выигравшая команда встретится в полуфинале с Испанией или Бельгией.