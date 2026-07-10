Мбаппе установил уникальный рекорд чемпионатов мира

Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, которому удалось набрать не менее десяти результативных действий на двух чемпионатах мира подряд.

Фото: ФИФА

Историческое достижение француз оформил в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Марокко, отметившись голом и результативной передачей.



На мировом первенстве в Катаре форвард записал на свой счет восемь мячей и два ассиста. На нынешнем турнире капитан сборной Франции уже набрал 11 результативных действий - восемь голов и три голевые передачи.