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Мбаппе установил уникальный рекорд чемпионатов мира

Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, которому удалось набрать не менее десяти результативных действий на двух чемпионатах мира подряд.
Фото: ФИФА
Историческое достижение француз оформил в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Марокко, отметившись голом и результативной передачей.

На мировом первенстве в Катаре форвард записал на свой счет восемь мячей и два ассиста. На нынешнем турнире капитан сборной Франции уже набрал 11 результативных действий - восемь голов и три голевые передачи.

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