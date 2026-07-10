Как пишет "Спорт день за днем", руководство московского клуба рассчитывает, что вингер восстановится после травмы и сможет вернуться на свой прежний уровень. При этом вариант с уходом 21-летнего футболиста может быть рассмотрен уже зимой, если к тому моменту он не наберет оптимальную форму.
Действующее соглашение Пиняева с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2028 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
"Локомотив" определился с планами на Пиняева - источник
Несмотря на финансовые трудности, "Локомотив" не собирается расставаться с Сергеем Пиняевым в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"