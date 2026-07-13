В символическую сборную вошли 18 российских и 15 иностранных футболистов. Больше всего представителей в списке оказалось у чемпиона страны "Зенита" - восемь. По четыре футболиста делегировали "Краснодар" и "Спартак", по три - "Локомотив", "Балтика" и "Динамо", по два - ЦСКА, а также по одному - "Ростов" и "Ахмат".
Лучшие футболисты сезона-2025/2026 по версии РФС:
Вратари: Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит"), Максим Бориско ("Балтика");
Правые защитники: Илья Вахания ("Ростов"), Мингиян Бевеев ("Балтика"), Густаво Мантуан ("Зенит");
Правые центральные защитники: Игорь Дивеев ("Зенит"), Сесар Монтес ("Локомотив"), Руслан Литвинов ("Спартак");
Левые центральные защитники: Нино ("Зенит"), Кевин Андраде ("Балтика"), Виктор Тормена ("Краснодар");
Левые защитники: Мойзес (ЦСКА), Дуглас Сантос ("Зенит"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо");
Правые центральные полузащитники: Алексей Батраков ("Локомотив"), Максим Глушенков ("Зенит"), Никита Кривцов ("Краснодар");
Центральные полузащитники: Вендел ("Зенит"), Матвей Кисляк (ЦСКА), Наиль Умяров ("Спартак");
Левые центральные полузащитники: Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Маркиньос ("Спартак");
Правые нападающие: Луис Энрике ("Зенит"), Данил Круговой (ЦСКА), Жоау Батчи ("Краснодар");
Центральные нападающие: Джон Кордоба ("Краснодар"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Дмитрий Воробьёв ("Локомотив");
Левые нападающие: Эсекьель Барко ("Спартак"), Бителло ("Динамо"), Педро ("Зенит").
В прошлом сезоне золотые медали Российской премьер-лиги завоевал "Зенит". Второе место занял "Краснодар", а бронзовым призёром стал "Локомотив". Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля.
РФС опубликовал список 33 лучших игроков сезона-2025/2026
РФС утвердил список 33 лучших футболистов по итогам сезона прошлого сезона российского чемпионата.
Фото: ФК "Спартак"