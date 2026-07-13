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Защитник "Зенита" обратился к Роналду: спасибо тебе за всё!

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев назвал сборную, за которую переживал на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Российский футболист признался, что особенно тяжело воспринял вылет Португалии уже на первой стадии плей-офф.

- Больше всех расстроил вылет Португалии. Болел за них изо всех сил. Криштиану, просто спасибо за всё! - написал Дивеев в своём телеграм-канале.

Португальская команда завершила борьбу за трофей после поражения от Испании со счётом 0:1 в 1/8 финала. Для Криштиану Роналду нынешний мундиаль завершился с тремя забитыми мячами в пяти проведённых встречах.

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