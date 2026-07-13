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Игрок сборной Колумбии не вернулся домой после угроз из-за ЧМ-2026

После вылета с чемпионата мира - 2026 полузащитник сборной Колумбии Хаминтон Кампас оказался в непростой ситуации.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Камило Пинто, футболист принял решение не возвращаться на родину из-за угроз, которые начали поступать ему и его близким. Источник утверждает, что негативная реакция болельщиков последовала после матча 1/8 финала со Швейцарией. На 115-й минуте Кампас не использовал хороший шанс отличиться, а затем колумбийцы уступили в серии пенальти со счётом 3:4 после безголевой ничьей.

Получив сообщения с угрозами в свой адрес и в адрес семьи, хавбек решил остаться за пределами Колумбии.

Сборная Колумбии завершила выступление на мировом первенстве на стадии 1/8 финала.

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