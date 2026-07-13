По информации "РБ Спорт", сразу три клуба из чемпионата Саудовской Аравии проявляют интерес к российскому полузащитнику.
Источник сообщает, что в борьбу за 30-летнего футболиста готовы включиться "Аль-Иттихад", "Аль-Кадисия" и "Аль-Дириях". При этом вероятность сделки во многом будет зависеть от условий, которые предложат потенциальные покупатели.
Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2029 года.
Стало известно, какие клубы хотят подписать Головина - источник
Будущее Александра Головина в "Монако" остаётся предметом обсуждения на трансферном рынке.
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