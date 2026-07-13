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Стало известно, какие клубы хотят подписать Головина - источник

Будущее Александра Головина в "Монако" остаётся предметом обсуждения на трансферном рынке.
Фото: Getty Images
По информации "РБ Спорт", сразу три клуба из чемпионата Саудовской Аравии проявляют интерес к российскому полузащитнику.

Источник сообщает, что в борьбу за 30-летнего футболиста готовы включиться "Аль-Иттихад", "Аль-Кадисия" и "Аль-Дириях". При этом вероятность сделки во многом будет зависеть от условий, которые предложат потенциальные покупатели.

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2029 года.

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