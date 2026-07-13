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Рианчо высказался о полуфинальном матче ЧМ-2026 Испания - Франция

Рауль Рианчо поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира - 2026, в котором сборная Испании встретится с Францией.
Фото: ФИФА
Экс-наставник "Спартака" рассчитывает, что его соотечественники сумеют пробиться в решающий матч турнира.

- Я очень жду победы сборной Испании и её выхода в финал. Но будет очень сложно. Франция отличная команда, которая доставит много неудобств, - приводит слова Рианчо "Спорт-Экспресс".

Матч состоится 14 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени. Днём позже вторую путёвку в финал разыграют сборные Англии и Аргентины.

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