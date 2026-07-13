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Воспитанник "Локомотива" перешёл в хихонский "Спортинг"

Российский полузащитник Никита Иосифов продолжит карьеру в испанском футболе.
Фото: Global Look Press
О переходе 25-летнего игрока официально объявил хихонский "Спортинг", с которым россиянин заключил соглашение до конца следующего сезона. Контракт предусматривает возможность автоматического продления ещё на один год.

Для Иосифова это не первый опыт выступлений в Испании: ранее воспитанник "Локомотива" защищал цвета молодёжной команды "Вильярреала", а также играл за "Мирандес" и "Кастельон".

В "Спортинг" россиянин перебрался после успешного периода в словенском "Целе". За два сезона в составе клуба он провёл 52 матча, записав на свой счёт 16 забитых мячей и 12 ассистов на партнёров.

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