О переходе 25-летнего игрока официально объявил хихонский "Спортинг", с которым россиянин заключил соглашение до конца следующего сезона. Контракт предусматривает возможность автоматического продления ещё на один год.
Для Иосифова это не первый опыт выступлений в Испании: ранее воспитанник "Локомотива" защищал цвета молодёжной команды "Вильярреала", а также играл за "Мирандес" и "Кастельон".
В "Спортинг" россиянин перебрался после успешного периода в словенском "Целе". За два сезона в составе клуба он провёл 52 матча, записав на свой счёт 16 забитых мячей и 12 ассистов на партнёров.
Воспитанник "Локомотива" перешёл в хихонский "Спортинг"
Российский полузащитник Никита Иосифов продолжит карьеру в испанском футболе.
Фото: Global Look Press