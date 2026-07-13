"Зенит" предложил 40 млн евро за игрока "Ботафого" - источник

Зенит " хочет приобрести полузащитника "Ботафого" Данило.

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Как пишет Canal do Manel, петербургский клуб предложил за бразильца 40 миллионов евро. Сообщается, что официальное предложение уже поступило в "Ботафого", однако руководство клуба пока не дало окончательного ответа. Бразильская сторона не спешит расставаться с футболистом и рассчитывает дождаться других вариантов, прежде чем принимать решение.



Отмечается, что интерес к хавбеку также проявляет лондонский "Челси".



Данило пополнил состав "Ботафого" летом 2025 года. С тех пор полузащитник провёл 41 матч во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и семь ассистов на партнёров.