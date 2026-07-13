- Шансы "Краснодара" на чемпионство? Пока очень сложно сказать, по идее – они главные конкуренты "Зенита", но пока их трансферы на вход не радуют. Они потеряли Сперцяна, который действительно определял игру команды в атаке, но в целом его можно заменить. Но Кордобу – точно никто не заменит. Если он уйдет, то "Краснодар" может посыпаться. А ведь первые 5 туров он точно пропустит, "быкам" будет сложно, - отметил Мостовой.
В прошлом сезоне команда Мурада Мусаева остановилась в шаге от золотых медалей, уступив первое место "Зениту" всего два очка. Кроме того, "Краснодар" добрался до Суперфинала Кубка России, где потерпел поражение от "Спартака".
Новый сезон официально откроется 18 июля матчем за Суперкубок России. В Санкт-Петербурге "Зенит" и "Спартак" поспорят за первый трофей сезона, а стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Мостовой: с уходом Кордобы "Краснодар" может посыпаться
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info оценил шансы "Краснодара" на чемпионство в новом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"