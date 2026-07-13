Пирло вошёл в число кандидатов на пост тренера сборной Италии - источник

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло может возглавить национальную команду.

Фото: Getty Images

Как пишет La Gazzetta dello Sport, чемпион мира 2006 года вошёл в число претендентов на пост наставника "Скуадры адзурры".



По информации источника, в Федерации футбола Италии понимают, что приглашение Хосепа Гвардиолы выглядит крайне сложной задачей. Поэтому Пирло рассматривается как один из реальных вариантов. Кроме него, в списке кандидатов остаются Антонио Конте и Роберто Манчини.



Напомним, итальянская сборная не смогла пробиться на чемпионат мира - 2026. В решающем стыковом матче команда уступила Боснии и Герцеговине.