Семак прокомментировал ничью "Зенита" с махачкалинским "Динамо"

Фото: ФК "Зенит"

- Хороший получился спарринг. В целом в первом тайме у нас плохо получалась игра, на мой взгляд - не хватало надёжности в обороне. Второй тайм, на мой взгляд, провели лучше, более активно, с преимуществом, - приводит слова Семака официальный сайт " Зенита ".

Наставник петербуржцев отметил, что после перерыва команда заметно прибавила, хотя в первой половине встречи действовала не лучшим образом.Специалист добавил, что его команде не хватало движения при переходе из обороны в атаку и качества в завершении эпизодов. При этом тренера порадовало отношение футболистов, которые продолжали бороться до последних минут и сумели уйти от поражения.