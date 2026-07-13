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Семак прокомментировал ничью "Зенита" с махачкалинским "Динамо"

Рулевой "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги товарищеского матча с махачкалинским "Динамо", завершившегося вничью (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
Наставник петербуржцев отметил, что после перерыва команда заметно прибавила, хотя в первой половине встречи действовала не лучшим образом.

- Хороший получился спарринг. В целом в первом тайме у нас плохо получалась игра, на мой взгляд - не хватало надёжности в обороне. Второй тайм, на мой взгляд, провели лучше, более активно, с преимуществом, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

Специалист добавил, что его команде не хватало движения при переходе из обороны в атаку и качества в завершении эпизодов. При этом тренера порадовало отношение футболистов, которые продолжали бороться до последних минут и сумели уйти от поражения.

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