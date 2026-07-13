Губерниев назвал фаворита матча Аргентина - Англия

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не верит, что сборная Англии сумеет остановить действующих чемпионов мира.



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- Да, у Англии есть Джуд Беллингем, про которого The Beatles пели. Но Аргентина будет бороться и за себя, и за Фолклендские острова, которые им не принадлежат. И в футбол она играет лучше Англии, поэтому победит, - приводит слова Губерниева "Чемпионат"

По его мнению, именно аргентинцы должны стать вторым финалистом мирового первенства.Победитель этой встречи получит путёвку в финал чемпионата мира, где сыграет с сильнейшим из пары Франция - Испания.