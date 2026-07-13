Набабкин оценил игру Роналду на ЧМ-2026

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- Роналду в 41 год проделывает великолепный объём работы, старается и выкладывается в каждом эпизоде. Португалия – хорошая сборная, которая рано вылетела с чемпионата мира, - цитирует Набабкина "Чемпионат"

По словам эксперта, капитан сборной Португалии полностью отдавался игре на чемпионате мира - 2026, а его команда заслуживала пройти дальше.На нынешнем мировом первенстве форвард "Аль-Насра" провёл пять матчей и забил три мяча. Португальцы завершили борьбу за трофей после поражения от Испании в 1/8 финала (0:1).