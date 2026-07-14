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Тимощук оценил шансы Вендела попасть в сборную Бразилии

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук уверен, что Маркус Вендел способен заслужить приглашение в сборную Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению специалиста, полузащитник обладает необходимым уровнем мастерства, а для попадания в национальную команду ему остаётся лишь стать эффективнее в завершающей стадии атак.

- Вендел может играть в любой команде, в том числе и в сборной. Если он будет продолжать работать и добавить чуть-чуть креативности в плане завершения атаки, думаю, его заметят, - цитирует тренера "Чемпионат".

На последнем мировом первенстве "Зенит" представляли в сборной Бразилии Луис Энрике и Дуглас Сантос. Бразильцы не смогли пробиться дальше 1/8 финала, где уступили Норвегии со счётом 1:2.

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