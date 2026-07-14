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Моссаковский спрогнозировал дополнительное время в обоих полуфиналах ЧМ-2026
Сегодня, 12:26
Известный комментатор и блогер Михаил Моссаковский в интервью
Rusfootball.info
дал расклад на полуфиналы ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
- Франция – Испания. По сути скрытый финал турнира. Две мощнейшие команды, что в принципе было ясно и до начала. Но с бумаги перешли сегодня к практике. Франция сильнейшая по составу, где находится место уживаться большим талантам. И в этом проявляется тренерский гений Дидье Дешама. Вот тут надо учиться мадридскому "
Реалу
", поскольку именно в сборной Мбаппе лидер и вожак. При этом с ним здесь творят и Дембеле, и Олисе. О Майкле уже много сказано – ясно, что один из самых прогрессирующих на много лет вперед. Но сегодня они все под Килианом, который реально сплотил раздевалку.
Таким образом, против самой богатой с точки зрения индивидуального мастерства сборной выходит самая системная. А Францию сегодня может остановить только система.
Команда, где "Мы" стоит значительно выше, чем "я". В последние годы мы привыкли к тому, что побеждают команды, а не личности. Шанс Испании во владении мячом, которое она будет иметь, в структуре и прессинге. К тому же, при всем уважении к марокканцам, Франция еще не играла с топ-сборными. Если вас интересуют отдельно взятые показатели, то предположу большое количество фолов, хотя обе команды "низовые" в этом плане. Однако, судит сальвадорец Бартон, который много свистит. По поводу результата жду, что матч нас уведет в дополнительное время.
Англия – Аргентина. Здесь вообще овертайм входит в цену билета. Две сборные, которые пробираются вперед вопреки тем сложностям, которые сами себе создают. Англия сыграла только одну беспроблемную – с Хорватией на старте турнира. А дальше со всеми дикие сложности - и не важно, кто это. Конечно, они будут и здесь. Мне нравится смотреть на эту игру, как на ремейк противостояния 86-го года. Тот четвертьфинал на "Ацтеке", наверное, одна из самых великих игр в истории футбола.
Но вот сейчас свой великий шанс против англичан получает уже не Марадона, а Лео Месси, который до этого никогда с ними не играл. К более четким прогнозам – без скандалов эти команды не играют. Это было и в 98-м, и в 2002-м. Здесь сами делайте выводы. В серии пенальти фаворитом вижу Аргентину с Эмилиано Мартинесом.
Михаил Пукшанский,
Rusfootball.info
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Михаил Моссаковский
Сборная Франции
Сборная Испании
Сборная Англии
Сборная Аргентины
Автор:
Дмитрий Кондратьев
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