Нобоа - о ЧМ-2026: турнир можно назвать именем Мбаппе

Фото: ФИФА

- Турнир имени Мбаппе? Да, можно сказать и так. Мбаппе на каждом ЧМ показывает примерно одинаковый уровень, - сказал Нобоа на ютуб-канале Fonbet.

По мнению эквадорца, французский нападающий уже не первый чемпионат мира проводит на стабильно высоком уровне.Следующим испытанием для французской команды станет полуфинал против Испании. Победитель этой встречи получит путёвку в финал чемпионата мира, где встретится с сильнейшим из пары Аргентина - Англия.