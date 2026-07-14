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Нобоа - о ЧМ-2026: турнир можно назвать именем Мбаппе

Бывший полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа считает, что Килиан Мбаппе вновь подтверждает свой статус одного из лучших футболистов планеты.
Фото: ФИФА
По мнению эквадорца, французский нападающий уже не первый чемпионат мира проводит на стабильно высоком уровне.

- Турнир имени Мбаппе? Да, можно сказать и так. Мбаппе на каждом ЧМ показывает примерно одинаковый уровень, - сказал Нобоа на ютуб-канале Fonbet.

Следующим испытанием для французской команды станет полуфинал против Испании. Победитель этой встречи получит путёвку в финал чемпионата мира, где встретится с сильнейшим из пары Аргентина - Англия.

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