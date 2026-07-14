Карпукас - о решении ФИФА: это ненормально, я был в шоке

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- Это ненормально. Я тоже был в шоке. Как теперь " Локомотив " будет поступать, если кто-то получит спорную красную? Тоже будем просить приостановить дисквалификацию, - цитируют игрока "Известия"

Футболист признался, что подобный шаг международной федерации стал для него полной неожиданностью.Несмотря на отмену наказания и участие Балогуна в игре с Бельгией, американская команда потерпела крупное поражение со счётом 1:4 и завершила выступление на мировом первенстве. Сам форвард результативными действиями в этой встрече не отметился.