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Карпукас - о решении ФИФА: это ненормально, я был в шоке

Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас резко раскритиковал решение ФИФА допустить нападающего сборной США Фоларина Балогуна к матчу плей-офф чемпионата мира - 2026 после отмены его дисквалификации.
Фото: Getty Images
Футболист признался, что подобный шаг международной федерации стал для него полной неожиданностью.

- Это ненормально. Я тоже был в шоке. Как теперь "Локомотив" будет поступать, если кто-то получит спорную красную? Тоже будем просить приостановить дисквалификацию, - цитируют игрока "Известия".

Несмотря на отмену наказания и участие Балогуна в игре с Бельгией, американская команда потерпела крупное поражение со счётом 1:4 и завершила выступление на мировом первенстве. Сам форвард результативными действиями в этой встрече не отметился.

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