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Радимов прокомментировал скандал с отменой дисквалификации Балогуна

Владислав Радимов считает, что история с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна получила закономерный финал.
Фото: ФИФА
По мнению эксперта, разгромное поражение американцев от Бельгии поставило точку в одном из самых обсуждаемых эпизодов нынешнего чемпионата мира.

- Мне кажется, хорошо, что Бельгия выиграла и выиграла крупно. И самая финальная история, которая закольцевала весь этот скандал… Это когда бельгийцы танцевали этот танец, пародируя Трампа, - сказал Радимов на ютуб-канале Fonbet.

Напомним, Балогун был удалён в матче с Боснией и Герцеговиной и должен был пропустить следующую встречу. Однако дисциплинарный комитет ФИФА отменил дисквалификацию, после чего президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал этот вопрос с главой организации Джанни Инфантино. Несмотря на допуск форварда к игре, американская сборная потерпела поражение от Бельгии со счётом 1:4 и завершила борьбу за трофей.

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