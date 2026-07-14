Генич поделился прогнозом на матч Франция - Испания

Футбольный комментатор Константин Генич не ждёт результативного футбола в первом полуфинале чемпионата мира - 2026.



Фото: ФИФА

- Предлагаю рассмотреть вариант 2-3 гола в матче. Мне кажется, большого количества голов, больше трех, быть не должно. И как будто меньше двух тоже не должны забить, - передаёт слова Генича "РБ Спорт"

По мнению эксперта, встреча Франции и Испании получится осторожной, поэтому большого количества забитых мячей ожидать не стоит.Первый финалист мирового первенства определится уже сегодня. Победитель противостояния Франции и Испании в решающем матче турнира сыграет с сильнейшей командой пары Аргентина - Англия.