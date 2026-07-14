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Генич поделился прогнозом на матч Франция - Испания
Сегодня, 13:19
Футбольный комментатор Константин Генич не ждёт результативного футбола в первом полуфинале чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению эксперта, встреча Франции и Испании получится осторожной, поэтому большого количества забитых мячей ожидать не стоит.
- Предлагаю рассмотреть вариант 2-3 гола в матче. Мне кажется, большого количества голов, больше трех, быть не должно. И как будто меньше двух тоже не должны забить, - передаёт слова Генича
"РБ Спорт"
.
Первый финалист мирового первенства определится уже сегодня. Победитель противостояния Франции и Испании в решающем матче турнира сыграет с сильнейшей командой пары Аргентина - Англия.
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Константин Генич
Сборная Франции
Сборная Испании
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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