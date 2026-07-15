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Третья форма сборной России будет посвящена Симоняну

Об этом сообщил основатель компании Jogel, которая является экипировщиком сборной России по футболу, Артур Мовсесян.
Фото: РФС
"У нас несколько дат приходится на этот год — это и 70-летие победы на Олимпийских играх, и 100 лет со дня рождения Никиты Павловича. Это, можно сказать, год памяти, год важных цифр и событий, поэтому третий комплект формы было решено сделать в ретроформате.

Я уже видел дизайн формы и уверен, что болельщики его оценят", - сказал Мовсесян.

Кирилл Терешин, глава департамента мероприятий и коммуникаций РФС, ранее сообщил, что презентация новой формы сборной России состоится в сентябре.

Напомним, Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. В составе сборной СССР он завоевал золото на Олимпиаде 1956 года, тогда как с московским "Спартаком" стал четырехкратным чемпионом СССР и дважды завоевывал Кубок СССР. В тренерской карьере Симонян трижды приводил свои команды к чемпионству СССР и четыре раза — к победе в Кубке страны, работая со "Спартаком" и "Араратом".

Источник: "РИА Новости"

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