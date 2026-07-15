В "Зените" обозначили задачи на сезон-2026/2027

- Прошлым сезоном удовлетворён полностью, потому что мы стали чемпионами - задача, которая ставилась руководителями, была выполнена. В последние годы задача у нас не менялась - чемпионство и борьба за Кубок, - передаёт слова руководителя клуба "РИА Новости Спорт".
В минувшем сезоне клуб с берегов Невы завоевал титул чемпиона России. Серебряные медали достались "Краснодару", а тройку сильнейших замкнул "Локомотив".
"Зенит" 18 июля проведёт матч Суперкубка России против "Спартака", игра начнётся в 19:30 мск.