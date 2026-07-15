Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Англия
22:00
АргентинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
18:00
ФакелНе начат

В "Зените" обозначили задачи на сезон-2026/2027

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов рассказал, какие задачи поставлены перед петербургской командой на сезон-2026/2027.
Фото: ФК "Зенит"
По его словам, клуб намерен вновь бороться за золотые медали чемпионата России, а также постарается добиться успеха в Кубке страны.

- Прошлым сезоном удовлетворён полностью, потому что мы стали чемпионами - задача, которая ставилась руководителями, была выполнена. В последние годы задача у нас не менялась - чемпионство и борьба за Кубок, - передаёт слова руководителя клуба "РИА Новости Спорт".

В минувшем сезоне клуб с берегов Невы завоевал титул чемпиона России. Серебряные медали достались "Краснодару", а тройку сильнейших замкнул "Локомотив".

"Зенит" 18 июля проведёт матч Суперкубка России против "Спартака", игра начнётся в 19:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится