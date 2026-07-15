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Талалаев дал однозначный ответ по Дзюбе

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал информацию о возможном подписании Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
Наставник калининградского клуба заявил, что кандидатура опытного нападающего не рассматривается.

"Дзюбу мы не рассматриваем. У нас есть нападающий такого плана — высокий Оффор. Нам нужен игрок другого плана", — сказал Талалаев.

37-летний Дзюба остается без клуба после ухода из "Акрона".

Источник: "РБ Спорт"

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