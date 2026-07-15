Талалаев дал однозначный ответ по Дзюбе

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал информацию о возможном подписании Артема Дзюбы.

Фото: ФК "Акрон"

"Дзюбу мы не рассматриваем. У нас есть нападающий такого плана — высокий Оффор. Нам нужен игрок другого плана", — сказал Талалаев.