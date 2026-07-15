Талалаев дал однозначный ответ по Дзюбе

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Стало известно, кто возглавит сборную Франции после ЧМ-2026 - источник
3
Губерниев: Франция - позор!
21
Определился первый финалист чемпионата мира - 2026
Испания уверенно обыграла Францию в полуфинале ЧМ-2026
46
Локомотив одержал минимальную победу над ЦСКА в предсезонной игре
24
Главные новости
Матчи
8
Скрыть
Сегодня (2)
Завтра (2)
Вчера (4)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Англия
22:00
Аргентина
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов
18:00
Факел
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Франция
0 - 2
0
2
Испания
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА
3 - 4
3
4
Динамо
Завершен
Локомотив
1 - 0
1
0
ЦСКА
Завершен
Ахмат
3 - 0
3
0
Радник
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо Мх
17:00
Динамо СПБ
Не начат
Ахмат
19:00
Анжман
Не начат
Россия
РПЛ
2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Чемпионат Мира 2026
Зенит
Краснодар
Локомотив
Спартак
ЦСКА
Балтика
Динамо
Рубин
Ахмат
Ростов
Крылья Советов
Оренбург
Акрон
Динамо Махачкала
Нижний Новгород
Сочи
Талалаев дал однозначный ответ по Дзюбе
Сегодня, 09:48
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал информацию о возможном подписании Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
Наставник калининградского клуба заявил, что кандидатура опытного нападающего не рассматривается.
"Дзюбу мы не рассматриваем. У нас есть нападающий такого плана — высокий Оффор. Нам нужен игрок другого плана", — сказал Талалаев.
37-летний
Дзюба
остается без клуба после ухода из "Акрона".
Источник:
"РБ Спорт"
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Андрей Талалаев
Балтика
Артем Дзюба
Опубликовал:
Даниил Наволочный
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
+1