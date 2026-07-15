Футболист "Спартака" выбыл из-за травмы на длительный срок

К сожалению, восстановление после оперативного вмешательства может занять длительное время – до пяти месяцев", – заявили в пресс-службе.
22-летний атакующий полузащитник Даниил Зорин является воспитанником академии московского "Спартака". В минувшем сезоне хавбек провел 6 минут в двух матчах за красно-белых в Российской Премьер-Лиге, а также сыграл в 4 встречах Кубка России и оформил в них 1+2 по системе гол плюс пас. Действующий контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2028 года.
Источник: Metaratings