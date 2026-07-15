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В РФС рассказали, будут ли в новом сезоне РПЛ паузы на водопой

Председатель Судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил, будут ли внедряться в российских турнирах паузы на водопой, как на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
"Hydration break в том виде, в каком мы его видим на чемпионате мира, в контексте длинного сезона невозможен.

Поэтому в России все останется в прежнем режиме — при соответствующих погодных условиях по решению судьи матча, которое принимается и доводится до участников на предматчевом совещании", - сказал Каманцев.

На чемпионате мира по футболу, который проходит этим летом в США, Канаде и Мексике, введено новое правило, согласно которому команды обязаны делать паузу на три минуты в каждом из таймов с целью, чтобы игроки пополнили запас воды в организме.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 24 июля матчем между московским ЦСКА и калинингрдаской "Балтикой".

Источник: "РИА Новости"

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