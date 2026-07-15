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Ташуев поделился ожиданиями от матча Англия - Аргентина

Перед полуфиналом чемпионата мира - 2026 бывший наставник ряда клубов РПЛ Сергей Ташуев сравнил игровые качества сборных Англии и Аргентины и пришёл к выводу, что их шансы на выход в финал практически равны.
Фото: ФИФА
Специалист не стал отдавать предпочтение ни Англии, ни Аргентине.

- Аргентина похожа по стилистике на сборную Франции: дисциплина, опора на звёздных игроков. Англия – более серьёзная команда, там собраны футболисты ведущих клубов: Кейн, Беллингем, Сака. Шанс выйти в финал есть у обеих команд - 50 на 50, - цитирует Ташуева "Чемпионат".

Поединок между Англией и Аргентиной состоится 15 июля. Победитель встречи выйдет в финал мирового первенства, где его уже ждёт сборная Испании. Проигравшая команда сыграет с Францией в матче за третье место.

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