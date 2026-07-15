Известно также, что решающий поединок нового розыгрыша Кубка России состоится 6 июня 2027 года. Арена, которая примет финал, пока не определена.
Опубликован календарь первых трёх туров Пути РПЛ Кубка России
Российский футбольный союз опубликовал расписание стартовых туров Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027.
Фото: ФК "Спартак"
Календарь первых матчей турнира появился в официальном телеграм-канале Кубка России.
Известно также, что решающий поединок нового розыгрыша Кубка России состоится 6 июня 2027 года. Арена, которая примет финал, пока не определена.
Известно также, что решающий поединок нового розыгрыша Кубка России состоится 6 июня 2027 года. Арена, которая примет финал, пока не определена.