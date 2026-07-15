Опубликован календарь первых трёх туров Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал расписание стартовых туров Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027.

Фото: ФК "Спартак"

Календарь первых матчей турнира появился в официальном телеграм-канале Кубка России.Известно также, что решающий поединок нового розыгрыша Кубка России состоится 6 июня 2027 года. Арена, которая примет финал, пока не определена.