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Опубликован календарь первых трёх туров Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал расписание стартовых туров Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027.
Фото: ФК "Спартак"
Календарь первых матчей турнира появился в официальном телеграм-канале Кубка России.

Известно также, что решающий поединок нового розыгрыша Кубка России состоится 6 июня 2027 года. Арена, которая примет финал, пока не определена.

Опубликован календарь первых трёх туров Пути РПЛ Кубка России





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