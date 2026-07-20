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Трамп высказался о Месси и Роналду

Президент США Дональд Трамп высказался об игре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
"Я всегда любил Роналду, всегда любил Месси. Я совсем недавно встречался с Месси, а с Криштиану я знаком уже давно. У них довольно хорошая жизнь", - сказал Трамп Fox Sports.


Роналду на чемпионате мира-2026 забил 3 гола и вылетел в 1/8 финала, проиграв сборной Испании. Месси 8 раз поразил ворота соперника и отдал 4 голевые передачи. На данный момент Аргентина играет в финале ЧМ с Испанией. К 13-й минуте счет 0:0.

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