Трамп высказался о Месси и Роналду

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"Я всегда любил Роналду, всегда любил Месси. Я совсем недавно встречался с Месси, а с Криштиану я знаком уже давно. У них довольно хорошая жизнь", - сказал Трамп Fox Sports.

Роналду на чемпионате мира-2026 забил 3 гола и вылетел в 1/8 финала, проиграв сборной Испании. Месси 8 раз поразил ворота соперника и отдал 4 голевые передачи. На данный момент Аргентина играет в финале ЧМ с Испанией. К 13-й минуте счет 0:0.