Пети поделился мыслями о финале ЧМ-2026

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о финале ЧМ-2026.

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"Испания унизила Францию, я не понимаю, почему они должны менять свой стиль игры. Если аргентинцы хотят противостоять испанской игре, им придётся оказать им серьёзное физическое сопротивление", - сказал Пети RMC Sport.

Сборные Испании и Аргентины сыграют сегодня, 19 июля. Финальный матч чемпионата состоится на арене "Метлайф" в США, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет судейская бригада Славко Винчича (Словения).К 19-й минуте матча счет не открыт.