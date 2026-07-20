Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
ЛенинградецЗавершен
Текстильщик
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Велес
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
Спартак КостромаЗавершен
Торпедо
3 - 1 3 1
Волга УлЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
4 - 6 4 6
АнглияЗавершен
Испания
1 - 0 1 0
АргентинаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен

Пети поделился мыслями о финале ЧМ-2026

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о финале ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
"Испания унизила Францию, я не понимаю, почему они должны менять свой стиль игры. Если аргентинцы хотят противостоять испанской игре, им придётся оказать им серьёзное физическое сопротивление", - сказал Пети RMC Sport.


Сборные Испании и Аргентины сыграют сегодня, 19 июля. Финальный матч чемпионата состоится на арене "Метлайф" в США, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет судейская бригада Славко Винчича (Словения).

К 19-й минуте матча счет не открыт.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится