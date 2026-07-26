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Главный тренер "Родины" ответил, планирует ли клуб усиливать состав

Главный тренер "Родины" Хуан Диас высказался об усилениях состава.
Фото: ФК "Родина"
По словам Диаса, "Родина" будет усиливать состав.

- Что касается состава, то я прежде всего тренер и должен добиваться результатов с теми игроками, которые у меня есть. Спортивный блок активно ищет пути усиления.
У нас будет усиление. Игроки в прошлом сезоне сделали большое дело, они заслужили играть в премьер-лиге, - приводит слова Диаса ТАСС.

В первом туре Российской Премьер-Лиги "Родина" на выезде уступила московскому "Спартаку" со счетом 0:3. Напомним, что клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион российского футбола. Во втором туре чемпионата России команда Хуана Диаса сыграет на домашнем стадионе с "Ростовом".

В летнее трансферное окно "Родина" подписала опорного полузащитника Икера Позо из хорватской "Горицы", а также голкипера Сергея Волкова из "Акрона".

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