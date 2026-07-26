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В руководстве "Динамо" обозначили задачу на сезон: все время где-то близко, но пока не достигаем этого

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров назвал задачу команды на сезон.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, задачей команды является борьба за трофеи.

- Наша задача - бороться за трофеи. Но предпосылками для этого является ситуация, когда мы занимаем высокие места. Когда ты идешь на высоком месте, то ты имеешь шансы выиграть.

За последние четыре года у нас было как минимум три случая, когда боролись за первые места и за Кубок России. В прошлом сезоне мы в полутора шагах были от победы в турнире, который в итоге выиграл клуб, который мы прошли. Мы все время где-то близко, но пока не достигаем этого, - цитирует Пивоварова ТАСС.

По итогам сезона-2025/26 московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару" в серии послематчевых пенальти.

По окончании сезона клуб объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера, его место занял Сандро Шварц, работавший с командой с 2020 по 2022 год. Под его руководством динамовцы становились бронзовыми призерами чемпионата России и доходили до финала Кубка страны.

В первом туре чемпионата России нынешнего сезона команда Шварца на домашнем стадионе сыграла вничью с самарскими "Крыльями Советов" 0:0. Во втором туре РПЛ бело-голубые сыграют на выезде с калининградской "Балтикой".

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